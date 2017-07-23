Известный российский бизнесмен Артем Тарасов, которого называют первым легальным советским миллионером, скончался в Москве на 68-м году жизни. Причина смерти неизвестна, передает ТАСС.

Тарасов в равной степени активно занимался предпринимательством и политикой: в 1990 году был народным депутатом РСФСР, три года спустя вошел в состав первого созыва Государственной думы, еще через три года выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но не прошел регистрацию, а в прошлом году участвовал в думских выборах от партии «Яблоко».

В советское время Артем Тарасов одним из первых влился в ряды кооперативного движения (в 1987 году его предприятие было зарегистрировано под номером 10, то есть стало десятым по счету легально созданным в стране). Через два года, как утверждают СМИ, из прибыли этого кооператива его создатель выплатил себе зарплату в размере 3 млн рублей, из которых 3% отдал в качестве партийного взноса в КПСС. Таким образом предприниматель фактически объявил себя первым легальным миллионером в СССР.

Информацию о смерти Тарасова СМИ передают со ссылкой на пресс-секретаря партии «Яблоко» Игоря Яковлева, который, в свою очередь, ссылается на слова личной помощницы покойного.

Кроме того, есть и сообщения со ссылкой на гражданскую жену предпринимателя Елену Дмитрук.