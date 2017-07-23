Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер (МККК) приехал в Йемен, где продолжается вспышка холеры.

Маурер проведет переговоры с медицинскими работниками, ведущими борьбу против смертельной болезни, которая унесла жизни огромного количества человек. Предполагается, что к концу 2017 года заболеваемых холерой может превысить 600 тыс. Об этом говорится в пресс-релизе МККК.

«Эта эпидемия представляет собой антропогенную гуманитарную катастрофу, которую можно было предотвратить», –– приводятся в пресс-релизе слова Маурера.

В ходе визита в Йемен глава МККК обсудит ситуацию гуманитарной помощи с местными жителями и официальными лицами.