Единственный современный представитель отряда трубкозубых приедет в Москву этой осенью. Уже в сентябре жители и гости столицы смогут увидеть африканского трубкозуба, который обитает лишь в некоторых районах Центральной и Южной Африки.

Как сообщается на портале московской мэрии, «земляной поросенок» длиною 1,5 м весит от 50 до 70 кг.

«Каждое новое животное для нас большая радость. Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детеныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастет», –– цитирует сайт генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Сейчас детеныш трубкозуба находится на карантине под вниманием екатеринбургских зоологов. Он уже начал есть корм, рисовую кашу и отдельные фрукты.