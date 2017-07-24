Международный фестиваль танца Open Look завершился российской премьерой режиссера и хореографа Вима Вандекейбуса. Поклонники знаменитого бельгийца убедились, что их любимец отказался от былого эпатажа. «Мокьюментари на современного Спасителя» — постановка сдержанная, политкорректная и вряд ли способная кого-либо шокировать.

Провокативного в ней разве что название, в остальном этот «псевдодокументальный фильм» — крепко сделанное сценическое действо с яркими персонажами, темпераментными танцевальными соло и трогательным финалом. В центре событий — семеро героев. Зовут их так же, как артистов, и, как артисты, они разных национальностей: испанка Анабель, русская Мария, тайка Йун, марокканец Саид, афроамериканец Джейсон, итальянец Флавио.

По сюжету, этой международной команде удалось выжить во всемирной катастрофе, и сейчас ее участники заперты в черном пространстве под «присмотром» огромного металлического круга. Едва эмоции превышают допустимый градус, круг угрожающе кренится, рискуя рухнуть на возбужденных персонажей. Те уже давно не рады своему убежищу, им надоело выслушивать друг друга, ну а новостей за годы, проведенные в заточении, понятное дело, не прибавилось.

Фото: Дарья Попова

Саид, Йун и Флавио запутались в романтических отношениях, Маша повторяет (частично по-русски) бесконечную сагу о погибших мужьях, Анабель блуждает по сцене в поисках потерянного ребенка, Джейсон, кто бы что ни произнес, грозно вопрошает: «Зачем ты это сказал(а)?» Мораль — сколько человечество ни спасай, ему всегда нужен Спаситель. Люди не договорятся между собой, пока не уверуют в божественную силу. Вот такой нравоучительный, почти религиозный сюжет.

А начинал Вандекейбус, ученик Яна Фабра, под стать талантливому и скандальному учителю, то есть весьма жестко. Артистов призывал выходить на каждый спектакль, как на последний. Соответственно и труппу назвал Ultima Vez — «Последний раз». И работали его танцовщики на грани человеческих возможностей — увертывались от пущенных в них кирпичей, спускались без страховки с опасной высоты. Вандекейбус любил исследовать рефлексы тела в экстремальной ситуации, а зрители любили Вима за безрассудства. Теперь все они в прошлом. В своем 32-м по счету спектакле 53-летний экс-радикал стал консерватором и даже посмеялся над былыми пристрастиями. Тело, падающее с колосников, оказывается манекеном, ню ограничивается непродолжительным топлес, имитация интимных контактов больше напоминает дружеские объятия, а когда на сцену выходит маленький сын режиссера, изображающий отрока Спасителя, спектакль и вовсе мутирует в сентиментальную мелодраму.