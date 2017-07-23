Сербский режиссер Эмир Кустурица утром в воскресенье прибыл в Симферополь. В разговоре с журналистами в аэропорту города кинематографист заявил, что Крым сегодня является российским регионом, сообщает «Крыминформ».

«Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Здесь всё интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации», — сказал режиссер.

Ранее Кустурица рассказал телеканалу RT о своем отношении к политике российского президента. «Мне очень нравится мягкая позиция Путина, то, как он поднял Россию с самого низа во времена Ельцина и поставил страну, как вернул народу гордость за свою историю и культуру», — сказал он.

В Крыму Эмир Кустурица проведет несколько дней, выступит с концертом в Ялте, а также отправится на экскурсию по полуострову. Режиссер будет искать место для съемок своего будущего фильма.