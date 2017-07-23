Студентка Центральной музыкальной школы при Московской консерватории (ЦМШ) Мария Андреева в ходе «Недетского разговора» с Владимиром Путиным в «Сириусе» рассказала президенту, что ей приходится платить за музыкальные предметы, которые являются бесплатными.

Девушка учится по двум направлениям — скрипка и фортепиано. Дело в том, что обучение на скрипке проходит бесплатно, а на фортепиано –– платно, хотя все предметы, кроме специальностей, совпадают. Глава государства признал обращение очень актуальным и обещал помочь студентке. Так, в Министерстве культуры уже начали предпринимать меры по ускоренному решению проблемы.

«Мы разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в то же время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования», –– заявил замдиректора департамента науки и образования Минкультуры России Святослав Голубенко.

В музыкальной школе считают, что решение проблемы может быть найдено через выплату ученице гранта или персональной стипендии. Также директор ЦМШ Валерий Пясецкий особо отметил, что подобные решения должны носить исключительно эксклюзивный и индивидуальный характер.