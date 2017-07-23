Японский автоконцерн Suzuki планирует поставить на российский рынок до конца 2017 года две новые бюджетные модели, кроссовер Ignis и хетчбэк Baleno.

Как пишет ФАН, хетчбэк Baleno будет представлен в комплектации с 1,2-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и турбодвигателем с рабочим объемом в один литр и мощностью 111 л. с. Цена автомобиля будет начинаться от 550 тыс. рублей.

Компактный кроссовер Ignis будет содержать в себе атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 л, 1,3-литровые турбодизели и гиридную силовую установку мощностью 88 л. с.

Компания Suzuki надеется на востребованность этих моделей в России ввиду их хороших продаж в Азии. Производство данных автомобилей происходит в Индии.