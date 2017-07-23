В Норильске полиция расследует инцидент с девочкой, которую автобус протащил несколько метров по проезжей части. Ребенок получил ссадины и ушибы, сообщается на сайте городского ОВД.

Инцидент произошел на улице Первопроходцев.

«…48-летний водитель маршрутного автобуса начал движение с остановки, не убедившись в завершении посадки пассажиров. В результате задней дверью транспортного средства зажало ногу девочке 2012 г.р.», —говорится в сообщении полиции.

Мужчине грозит штраф в размере 10-25 тыс. рублей или лишение права на срок от полутора до двух лет. Также за нарушение правил эксплуатации автобуса может быть аннулирована регистрация машины.