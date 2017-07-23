Женская сборная России по водному поло в 1/8 финала чемпионата мира в упорной борьбе одолела команду Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 11:10.

В четвертьфинале мирового первенства россиянки встретятся с итальянскими спортсменками. Встреча пройдет 24 июля.

Стоит отметить, что голландская сборная оспорила результат матча 1/8 финала. При счете 8:8 россиянки взяли тайм-аут, на который, как считают оппонентки, не имели право.

Главный тренер сборной России Александр Гайдуков в беседе с агентством «Р-Спорт» назвал ситуацию с протестом «нонсенсом».

«Никогда такого на высоком международном уровне не было, чтобы кто-то доигрывал матч заново. Сидим, ждем решения», — отметил Гайдуков.