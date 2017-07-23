Международный авиационно-космический салон в Жуковском посетили свыше 330 тыс. человек, заявил руководитель оперативного штаба по обеспечению безопасности салона генерал-майор МВД Андрей Липилин.

Липилин отметил, что для обеспечения безопасности салона были привлечены более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. За пять дней работы полиции удалось «не допустить ни одного криминального проявления». Было изъято более тысячи колюще-режущих предметов и свыше 500 бутылок алкоголя.

«Единственные происшествия –– это за два дня массового посещения выставки было потеряно 29 детей. Сотрудниками полиции они были найдены и возвращены все до одного родителям», –– сообщил глава оперативного штаба.

Напомним, МАКС начался 18 июля и закончится 23 июля в воскресенье. Ожидается, что количество посетителей превысит 400 тыс. человек. В рамках деловой программы МАКСа состоялось около полутора тысяч встреч и мероприятий, имеющих актуальное и перспективное значение для авиационной отрасли.