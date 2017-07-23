Песни горбатых китов во время брачного сезона могут длиться целые сутки. Несмотря на свои крупные размеры, эти млекопитающие довольно энергичны: часто они полностью выпрыгивают из воды, ударяя хвостом и плавниками о поверхность моря. Таким образом они сбрасывают с себя паразитов