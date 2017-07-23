Обитатели морских глубин
23 июля во всём мире отмечается День китов и дельфинов
Серые киты обитают в северной части Тихого океана. При этом они совершают самые длинные сезонные миграции среди млекопитающих, проплывая от 12 до 19 тыс. км. Что касается размера серого кита, его тело достигает 12 м в длину, а вес превышает 14 т.
Афалины — одни из самых известных и изученных видов дельфинов. Их вес достигает порой 650 кг, а средняя продолжительность жизни составляет около 20 лет
Фото: TAСС/UIG/David Fleetham
Нарвалы обитают в акваториях Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики. В средние века их клыки часто выдавали за рога единорога и продавали по увеличенной цене. Максимальная зарегистрированная длина нарвала составляет 3 м, а масса — около 10 кг.
Фото: TAСС/DPA/Horst Ossinger
Амазонские дельфины вырастают до 3 м в длину. В воде они перемещаются сравнительно медленно: их средняя скорость составляет 3 км/ч, а максимальная — 14-22 км/ч
Фото: Getty Images/Michael Melford
Касатки — самый опасный хищник океанов, способный расправиться с большим китом. Каждый день они должны съедать от 50 до 200 кг мяса. Средняя продолжительность жизни самца 35 лет, а самки — 50 лет. Однако ученые находили особей, живших и 70, и 90 лет
Фото: Getty Images/Reinhard Dirscherl
Кашалоты могут погружаться от 400 м до 1,2 км, оставаясь под водой от 30 до 40 минут. Мозг этого кита весит до 8 кг и считается самым крупным в природе
Фото: Getty Images/Michael Nolan
Песни горбатых китов во время брачного сезона могут длиться целые сутки. Несмотря на свои крупные размеры, эти млекопитающие довольно энергичны: часто они полностью выпрыгивают из воды, ударяя хвостом и плавниками о поверхность моря. Таким образом они сбрасывают с себя паразитов
Фото: Getty Image/Mark Carwardine
Длина синего кита достигает 33 м, а вес — 150 т. Он способен издавать звуки, которые слышны в радиусе 800 км, потому считается самым громким млекопитающим нашей планеты
Фото: Getty Images/Alexander Safonov
Белобокие дельфины обитают в северной части Атлантического океана. Размер их группы зависит от среды обитания. Например, неподалеку от острова Ньюфаундленд количество дельфинов в одной группе может достигать 60 особей.
Фото: Getty Images/Ramiro Olaciregui
Дельфинотерапию чаще всего применяют при лечении детских заболеваний: от решения проблем с нарушенным развитием до снятия хронических болей и психологической реабилитации
Получайте свежие новости на электронную почту