Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии в Челябинской области, где при пожаре в частном доме погибли четверо детей. Расследование взято под личный контроль руководством управления СКР по региону, сообщается на сайте ведомства.

«При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении СКР.

Также следствие отмечает, что на месте происшествия были найдены тела двух девочек в возрасте шести лет, одной — 12 лет и одной девочки в возрасте двух лет. Ранее СМИ сообщали о трехлетней погибшей.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в деревне Верхняя Кабанка. Одна из девочек была племянницей хозяев дома, в субботу она осталась ночевать в гостях. Отец семейства при пожаре получил ожоги. Мать находилась на работе, в настоящее время женщина находится в больнице, где с ней работают психологи.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводке на террасе дома.