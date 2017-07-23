Российский суд заочно арестовал военного прокурора Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачока по делу о незаконном уголовном преследовании.

Оба фигуранта объявлены в международный розыск, пишет ТАСС. Они обвиняются по ст. 299 п. 2 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовно ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

Кравченко является руководителем группы прокуроров по делу о госизмене Януковича, который скрывается в России.

Кравченко в настоящее время поддерживает обвинение в Облонском суде Киева против экс-президента Украины Виктора Януковича, которого заочно судят по делу о государственной измене.