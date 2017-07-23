Кризис в Персидском заливе будет способствовать развитию экономических отношений между Россией и Катаром. Такую точку зрения высказал посол эмирата в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Дипломат отметил, что из-за блокады страна вынуждена переходить на более гибкую и диверсифицированную экономику. Доха будет полагаться на собственные ресурсы и снижать зависимость от других государств.

«И Россия определенно будет, я бы сказал, одним из главных партнеров в этом создаваемом плане экономического развития», — приводит слова катарского посла «РИА Новости».

Кризис в Персидском заливе спровоцировал взлом Катарского агентства новостей. СМИ разместило якобы речь эмирата, который высказывался за развитие отношений с Ираном. Доха заявляет, что документ на сайт агентства выложили хакеры.

В ответ ряд арабских стран обвинили Катар в поддержке террористических и экстремистских группировок и объявили о разрыве дипломатических отношений.