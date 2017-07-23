Россия стоит во главе конструктивного процесса урегулирования конфликта в Сирии, и вскоре усилия Москвы дадут результаты, заявил посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Дипломат подчеркнул, что урегулирование конфликта зависит и от вовлеченных в процесс сторон — США, Евросоюза, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта и Ирана.

«Я верю, что благодаря лидерству России результаты скоро уже будут», — приводит слова аль-Аттыйя «РИА Новости».

Посол выразил надежду, что прогресса в переговорах удастся добиться в ближайшие две недели. Высоко оценил дипломат и договоренность по созданию зон деэскалации в Сирии.

«Если вы можете защитить человеческие жизни, это уже большая ценность», — отметил аль-Аттыйя.