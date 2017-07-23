На западе Индии автобус с 55 паломниками столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали восемь пассажиров автобуса и ехавший перед ним мотоциклист, который был сбит им после удара, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Раджастхан.

ДТП произошло в горной местности неподалеку от города Удайпур, видимость в момент происшествия была низкая. Вероятно, водитель грузовика уснул за рулем и догнал следовавший перед ним автобус.

Местные жители помогли полицейским извлечь погибших и пострадавших. 28 человек с травмами были доставлены в больницу, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Паломники направлялись в гималайский город Харидвар, считающийся одним из священных городов Индии.

В минувшую пятницу в ДТП на севере Индии погибли, по разным данным, до 28 человек. Автобус, в котором они ехали, сорвался в пропасть.