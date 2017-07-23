На нерегулируемом железнодорожном переезде автодороги Тамбов–Пенза произошло столкновение грузовика DAF с маневренным тепловозом, который затем опрокинулся, а автомобиль загорелся. В результате происшествия водитель грузовика погиб на месте.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие погодные условия, так как из-за дождя водитель мог не разглядеть приближающийся поезд.

Как сообщает ГУ МЧС, возгорание грузового автомобиля ликвидировано, участок дороги временно перекрыт, организован объездной путь для крупногабаритных автомобилей через поселок мирный.

На месте ДТП работаю сотрудники экстренных служб, полиция, бригады скорой помощи. Проводится проверка по факту случившегося.