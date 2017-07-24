В Нижнем Новгороде завершился Первый кинофестиваль «Горький fest». Гостям города на Волге показали новейшие отечественные фильмы — «Блокбастер», «Купи меня», «Софичка» и другие картины, многие из которых уже успели получить призы других смотров. А победителем стал фильм-эксперимент режиссера Юсупа Разыкова «Турецкое седло», ранее отмеченный призом гильдии киноведов на «Кинотавре».

Также жюри под председательством Владимира Хотиненко отметило работу ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко — фильм по мотивам произведений Фазиля Искандера «Софичка» получил награду за лучшую режиссуру. Спецприз за вклад в кинематограф получил режиссер Александр Велединский.

— Хочу отметить, что уровень конкурсной программы был действительно хороший , — рассказал «Известиям» председатель жюри Владимир Хотиненко. — Нижний Новгород — знаковый город для кинематографистов. Здесь есть мифология, которую надо поддерживать. Верю, что фестиваль станет важным событием для города. Найти свою нишу непросто, но начало положено, и инициатива мне нравится. С первой попытки это не всегда удается, нужно искать стиль и много работать. Но главное, конечно, чтобы фестиваль пришелся по душе зрителям. Ведь он делается для них.

Подобного мнения придерживается и глава российского Союза кинематографистов Никита Михалков. Режиссер присутствовал на открытии фестиваля.

— Кино идет в Россию, вглубь, потому что фестивалей должно быть много. Но важно, чтобы эти фестивали были «оправданы» хорошим кинематографом, — сказал Никита Михалков на торжественной церемонии.

Фото: пресс-служба фестиваля «Горький fest»

Помимо Михалкова в мероприятии приняли участие актеры Константин Хабенский и Андрей Мерзликин, актрисы Екатерина Шпица и Анна Чурина, а также другие звезды российского кино.

По словам президента фестиваля Михаила Пореченкова, Нижнему Новгороду не хватало своего большого кинематографического события, и команда «Горький fest» надеется, что этот проект сможет восполнить пробел.

— Здесь много талантливых людей — местных режиссеров, актеров, — отметил Михаил Пореченков. — Надеемся, что наш фестиваль станет «двигателем» для них. Ведь кино можно и нужно снимать не только в Москве, но и в регионах.

Развитие киноиндустрии в регионах стало одной из основных тем деловой программы «Горький fest». Среди посвященных этому вопросу мероприятий стоит упомянуть встречу Михаила Пореченкова и продюсера Алексея Петрухина с местными кинематографистами. На ней режиссер Евгений Кудельников, автор полнометражного романтического фильма «Студия Нижний», рассказал столичным гостям о главной проблеме — выходе картин независимых региональных авторов в прокат.

— Многие режиссеры, актеры, операторы не хотят уезжать из своих городов в Москву или Питер, у нас тоже можно снимать хорошее кино, причем весьма экономично, — заявил Евгений Кудельников. — Мы снимали свою картину без господдержки и смогли сделать полноценный фильм, графику к которому рисовали наши же местные ребята. Но у нас нет связи с «большим кино».

Фото: пресс-служба фестиваля «Горький fest»

В ответ Михаил Пореченков сообщил, что на следующем «Горький fest» состоится питчинг для местных кинематографистов, где они смогут представить столичным продюсерам проекты своих картин.

По мнению Алексея Петрухина, сегодня в индустрии существует дефицит идей и кадров, и решить проблему можно, только развивая региональный кинематограф.

— Мы в компании «Русская фильм группа» создали отдельный департамент региональных проектов, — поделился продюсер. — На сегодняшний день побывали в 16 российских регионах и взяли в работу 12 проектов. Для некоторых уже добились поддержки от Министерства культуры. Давайте объединяться и делать кино вместе.

Также Алексей Петрухин пообещал, что на следующем фестивале победитель программы короткометражного кино получит в качестве приза 1 млн рублей.