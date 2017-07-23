Индия вытеснила Пакистан с третьей строчки в списке стран с наибольшим числом террористических атак со смертельным исходом. Страна уступила только Ираку и Афганистану.

Удручающую для Индии статистику приводит Национальный консорциум по изучению терроризма и реагирования на терроризм (START). Исследование проводилось по заказу госдепартамента США, передает Times of India.

Согласно статистике, в минувшем году произошло 11 072 террористические атаки, из них 927 — в Индии. Это больше на 16%, чем в 2015 году.

Вместе с тем, число атак в Пакистане сократилось на 27% — с 1010 до 734.

Большинство терактов были организованы левыми группировками — наксалитами. По числу жертв в терактах леворадикалы занимают третье место, уступая лишь боевиками «Исламского государства» и «Талибан» (обе организации запрещены в России).