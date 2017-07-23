Пассажиры Boeing 737 авиакомпании «Якутия», экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, вылетели в Москву. Ранее все 167 человек были доставлены в аэропорт Краснодара, где им предоставили гостиницу, ужин и напитки, сообщает ТАСС со ссылкой на кубанскую воздушная гавань.

«Пассажиры данного рейса вылетели в Москву в 7.50 (местное время совпадает с московским)», — сказали агентству в аэропорту Краснодара.

Борт «Якутии», совершавший рейс 772 из Симферополя во Внуково, совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону около 18.00. Причиной стало срабатывание датчика разгерметизации.

В связи с инцидентом Южная транспортная прокуратура начала проверку.