Экс-глава пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа Шон Спайсер взял с собой мини-холодильник подчиненных, когда увольнялся из ведомства.

Как пишет WSJ, бывший пресс-секретарь попросил сотрудников подарить ему свой холодильник, но, получив отказ, решил взять с собой холодильник из Белого дома. По словам свидетеля, одного из работников администрации, Спайсер дождался заката и вынес холодильник самостоятельно.

Причины такого поступка остаются неизвестными, сам Спайсер комментариев по этому поводу не давал.