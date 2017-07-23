В Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Горького ночью произошло возгорание интернет-клуба, сообщает МЧС Киргизии.

Огонь перекинулся на рядом расположенный магазин, но сотрудникам экстренных служб удалось локализировать пожар в короткие сроки. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Привлечены четыре пожарных расчета, служба энергетики и бригада электромонтеров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Проводится проверка по факту случившегося.