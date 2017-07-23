В Китае с помощью дрона был спасен рыбак, оказавшийся в зоне наводнения. Беспилотник доставил мужчине спасательный круг.

Инцидент произошел в провинции Сычуань. Рыбак оказался посередине бушующей реки. Спасатели, опасаясь, что мужчина не сможет залезть в надувную лодку и упадет в реку, сначала доставили ему спасательный круг. Только потом за ним отправили лодку.

Это не первый подобный случай использования дронов. Ранее беспилотники привлекали к поиску пропавших туристов.

В Швеции же обсуждают возможность доставки с помощью дронов дефибрилляторов. Специалисты Каролинского института в Стокгольме провели расследование и выяснили, что дрон прибывает к пациенту на 16 минут быстрее, чем машина скорой помощи. Ученые отмечают, что разница существенна, особенно когда речь идет о проблемах с сердцем.