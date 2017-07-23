В отношении водителя, в состоянии алкогольного опьянения сбившего троих детей в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщается на сайте управления МВД по региону.

«Действия водителя, который находился в алкогольном опьянении за рулем автомобиля «ВАЗ-2106», квалифицируются по признакам преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ­— говорится в сообщении полиции.

В минувшую субботу в селе Березовское 38-летний мужчина за рулем «Жигулей» сбил двух девочек 9 и 4 лет, которые везли в коляске годовалого мальчика. Дети шли по обочине навстречу машине.

Мальчик погиб на месте происшествия, девочки с травмами были доставлены в больницу. Водитель задержан, следствие намерено подать ходатайство об аресте.