Тестирование железнодорожной ветки для самого быстрого поезда в Китае началось в городе Циндао провинции Шаньдун. Транспорт получил название «Небесный поезд».

Как отмечают сами разработчики, поезд уже показывает рекордные результаты, а его эксплуатационные качества в три раза лучше, чем у обычных поездов в метро. Об этом передает телеканал CGTN.

Проект создавался как ультралегкий поезд и как малозатратная транспортная система. Компания-создатель CRRC Qingdao Sifang ожидает, что поезд будет иметь популярность на рынке. Он передвигается по монорельсовой дороге на высоте от 5 до 10 м над землей, имеет большую мощность и низкий уровень шума, что позволяет повысить эффективность эксплуатации.

Максимальная скорость состава составляет 70 км/ч.