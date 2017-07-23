Под Иркутском затонул легкомоторный самолет, есть пострадавшие
Легкомоторный гидросамолет «Гольф» совершил жесткую посадку на озере Медвежье в Иркутской области.
Как пишет ТАСС со ссылкой на начальника Сибирского авиационного координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера, на борту самолета находились три человека, двое из них получили тяжелые травмы, состояние третьего пострадавшего оценивается как средней тяжести.
Раненых доставили в больницу в город Кызыл, сейчас за ними наблюдают медики.
По факту происшествия проводится проверка.