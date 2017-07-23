Спасатели установили причину пожара в селе Верхняя Кабанка Челябинской области, жертвами которого стали четыре девочки. Причиной стало замыкание электропроводки на веранде деревянного дома, сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в управлении МЧС по региону.

После возгорания огонь быстро распространился по строению. Прибывшие через 4 мин после вызова пожарные тушили огонь уже на 50 кв. м.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Верхней Кабанке погибли девочки трех, шести и 11 лет. Одна из них была племянницей хозяев дома и в ночь на воскресенье зашла в гости. Отец детей был госпитализирован с ожогами. Его жену, ночью находившуюся на работе, также доставили в больницу в стрессовом состоянии. С женщиной работают психологи.

Отмечается, что семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной.