Причинами вынужденной посадки самолета в аэропорту Ростов-на-Дону займется специально созданная комиссия.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Якутия», всем 167 пассажирам, находившимся на борту, предоставили номера в отелях, еду и напитки. Затем они были отправлены автобусом в Краснодар для перелета в аэропорт Внуково.

Ранее стало известно, что воздушное судно авиакомпании «Якутия» летело рейсом 772 по маршруту Симферополь–Внуково. Во время полета сработали датчики разгерметизации, и самолет был вынужден сесть в аэропорту Ростов-на-Дону.