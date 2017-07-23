В столкновениях с израильскими военными, произошедшими на окраине Иерусалима, скончался палестинец. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

В ведомстве отметили, что столкновения произошли в районе Аль-Азарии. Молодой человек получил тяжелое ранение груди и был доставлен в медицинский комплекс в Рамалле, где врачи констатировали его смерть, передает ТАСС.

В пятницу, 21 июля, в Иерусалиме произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Поводом для беспорядков стал запрет на посещение мусульманами младше 50 лет Храмовой горы.

По предварительным данным, в результате стычек 21 июля погибли трое палестинцев, свыше 200 пострадали. Стычки продолжились в субботу и воскресенье. Сообщалось о гибели человека, подорвавшегося на мине в окрестностях города Тулькарма, и 60 пострадавших.