В Омской области на автодороге Тюмень–Омск произошло столкновение двух легковых автомобилей и большегруза, в результате которого погибли три человека, еще один пострадал.

По информации УМВД по региону, водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз Volvo, который потерял управление и столкнулся с автомобилем Ford.

Водители «ВАЗ-2114» и Ford скончались на месте, также погибла пассажирка иномарки. Двухлетняя девочка, находившаяся в Ford, получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.