Футболисты сборной Сальвадора Хенри Ромеро и Дарвин Серен получили длительные дисквалификации за неспортивное поведение. Во время четвертьфинального матча Золотого кубка конфедераций футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сальвадорцы укусили американских игроков.

Первым отличился защитник Хенри Ромеро. Сальвадорец укусил нападающего Джози Алтидора, после чего ущипнул его за грудь.

El Salvador player bites,nippletwits Jozy Altidore. That is a real sentence. pic.twitter.com/kHVqBukW5B — Troy Machir (@TroyMachir) July 20, 2017

Затем полузащитник Серен при подаче углового в штрафной своей площади укусил защитника США Омара Гонсалеса.

В результате Ромеро был дисквалифицирован на три матча, а Серен — на шесть. Сама встреча завершилась победой американцев со счетом 2:0, передает Goal.com.

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