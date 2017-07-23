Двух сальвадорских футболистов дисквалифицировали за укус игроков США
Футболисты сборной Сальвадора Хенри Ромеро и Дарвин Серен получили длительные дисквалификации за неспортивное поведение. Во время четвертьфинального матча Золотого кубка конфедераций футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сальвадорцы укусили американских игроков.
Первым отличился защитник Хенри Ромеро. Сальвадорец укусил нападающего Джози Алтидора, после чего ущипнул его за грудь.
Затем полузащитник Серен при подаче углового в штрафной своей площади укусил защитника США Омара Гонсалеса.
В результате Ромеро был дисквалифицирован на три матча, а Серен — на шесть. Сама встреча завершилась победой американцев со счетом 2:0, передает Goal.com.
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