Подавляющее большинство членов Консервативной партии Великобритании назвали нынешнего министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса подходящим кандидатом на пост главы партии. Нынешняя должность лидера партии закреплена за британским премьером Терезой Мэй.

Данные проведенного исследования показали, что главными кандидатами на смену Мэй стали Дэвис (21%) и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (17%). Об этом пишет газета Guardian.

Кроме того, 80% сторонников Дэвиса и Джонсона выступают за выход Британии из ЕС, как показывают результаты прошедшего голосования на минувшем референдуме.

Исследование проводилось с 21 июня по 11 июля, в нем приняли участие 1002 члена Консервативной партии.