«Барселона» одержала победу над «Ювентусом» со счетом 2:1 в матче Международного кубка чемпионов. В составе победителей дубль оформил Неймар.

Бразильский нападающий открыл счет на 15-й минуте. Спустя 11 минут Неймар отправил второй мяч в ворота туринского клуба.

На 63-й минуте «Ювентус» усилиями Джорджо Кьеллини сократил отставание, однако этот гол стал последним в матче, передает «Газета.ру».

В Международном кубке чемпионов, помимо «Барселоны» и «Ювентуса», принимают участие «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Бавария», «Боруссия», «Интер», «Милан», «Лион», ПСЖ, «Рома» и «Реал».

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