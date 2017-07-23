Ситуация вокруг поставленных в Крым турбин Siemens может повредить отношениям Германии и России. В МИД ФРГ поставку называют крупным нарушением санкционного режима со стороны компании, пишет таблоид Bild am Sonntag со ссылкой на источник в германском внешнеполитическом ведомстве.

«Правительство ФРГ еще раз напоминает российской стороне о ее обязательствах и отмечает, что подобное крупное нарушение санкционного режима в очередной раз повредит германо-российским отношениям», — приводит издание слова источника.

В минувшую пятницу Siemens объявила, что из-за перемещения в Крым турбин, которые предназначались для Таманского полуострова, компания остановит поставки по российским госзаказам и прекратит свое участие в компании «Интеравтоматика».

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Крым были поставлены турбины отечественного производства, передает «Газета.ру».