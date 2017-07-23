На Гонконг обрушился тропический шторм «Роке», который парализовал работу аэропорта и многих предприятий.

В результате стихии были задержаны десятки авиарейсов, в городе прервано паромное сообщение, закрыты учреждения и офисы, передает ТАСС. Метеорологи объявили восьмой уровень опасности, при этом шторм «Роке» не относят к категории мощных тайфунов.

Сейчас циклон теряет силу и постепенно переносится на запад. В ближайшее время стихия также затронет южнокитайскую провинцию Гуандун и Макао.