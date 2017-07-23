На благотворительном аукционе, который прошел в Майами, были выставлены картины шимпанзе Майкла Джексона Бабблз. С их продаж удалось выручить почти четыре тысячи долларов.

С аукциона были проданы пять из 12 картин шимпанзе. Каждая стоила 750 долларов. Выученные средства передадут центру для приматов во Флориде, передает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что на аукционе было выставлено 50 картин, написанных приматами. Как отметили организаторы торгов, интерес к произведениям искусства, которые создали шимпанзе, проявляют как обычные любители животных, так и серьезные коллекционеры.

«Король поп-музыки» Майкл Джексон скончался 25 июля 2009 года. Причиной смерти стала передозировка лекарственными препаратами.