В американском штате Калифорния мужчина обратился в суд на организаторов лотереи за то, что они отказываются выплачивать выигранные его сыном $5 млн.

16-летний подросток купил несколько лотерейных билетов на автозаправочной станции, и оказалось, что один из них был счастливый. Когда мужчина вместе с сыном пошел подтверждать выигранную сумму у организаторов лотереи, ему отказали в выплате, сославшись на несовершеннолетие человека, который приобрел билет. По правилам данной лотереи, в ней могут участвовать лишь люди, достигшие совершеннолетнего возраста.

Об этом передает Fox News.