После госпереворота и Майдана Украину покинула половина трудоспособного населения. Так написал в Facebook бывший премьер-министр соседнего государства.

Как передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на слова политика, итоги трех лет правления пришедшей в результате Майдана власти неутешительны. Он утверждает, что после госпереворота Украину покинуло порядка 10 млн.человек В заключение поста политик задает риторический вопрос о том, кто будет работать на Украине.