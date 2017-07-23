Четыре ребенка погибли, еще один взрослый пострадал в результате пожара, который произошёл в ночь на воскресенье в одном из жилых домов в деревне Верхняя Кабанка Челябинской области, передает пресс-служба МЧС РФ по региону.

«Сегодня, 23 июля, в 00.14 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, куда незамедлительно выехали пожарные подразделения, первое из которых было на месте уже через 4 минуты... В результате данного происшествия погибли четверо детей и пострадал один взрослый», - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, во время пожара в доме находился отец с тремя дочерьми и племянницей. Причины возгорания будут устанавливать сотрудники МЧС. «С большой долей вероятности можно сказать: таких серьезных последствий удалось бы избежать, будь дом, где произошло ЧП, оборудован пожарными извещателями. Наверняка погибшие находились в состоянии сна и просто не почувствовали запах дыма. Автоматика могла их разбудить и спасти», - отметила и. о. начальника ГУМЧС РФ по Челябинской области Константин Гандау.