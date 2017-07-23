Президент США Дональд Трамп напомнил американцам, что в рамках его компетенции как главы государства, у него есть право помиловать подсудимых.

«В то время как все соглашаются с тем, что у президента США есть право на помилование, зачем тогда даже думать об этом, когда единственное преступление — это утечки против нас. Фейковые новости», — написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Скорее всего, Трамп написал свое сообщение, продолжая комментировать материал Washington Post о встрече российского посла Сергея Кисляка с ныне занимающим должность генпрокурора Джеффом Сешнсом.

Одной из самых обсуждаемых тем в американских СМИ в последние дни стала возможность помилования фигурантов дела о вмешательствах в американские выборы. Трамп отметил, что их вина пока не доказана, а единственное доказанное преступление — это утечка информации.