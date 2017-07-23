Трамп напомнил о своем праве на помилование
Президент США Дональд Трамп напомнил американцам, что в рамках его компетенции как главы государства, у него есть право помиловать подсудимых.
«В то время как все соглашаются с тем, что у президента США есть право на помилование, зачем тогда даже думать об этом, когда единственное преступление — это утечки против нас. Фейковые новости», — написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Скорее всего, Трамп написал свое сообщение, продолжая комментировать материал Washington Post о встрече российского посла Сергея Кисляка с ныне занимающим должность генпрокурора Джеффом Сешнсом.
Одной из самых обсуждаемых тем в американских СМИ в последние дни стала возможность помилования фигурантов дела о вмешательствах в американские выборы. Трамп отметил, что их вина пока не доказана, а единственное доказанное преступление — это утечка информации.