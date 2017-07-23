Сильные дожди, прошедшие в Приморье, вызвали подтопление более 30 приусадебных участков в четырех селах края, еще три села из-за удара стихии оказались обесточены.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю, всего под водой оказалось 32 приусадебных участка в селах Константиновка, Покровка, Синельниково 1 и 2.

«В настоящее время вода с приусадебных участков уходит, угрозы подтопления жилых домов нет», — отметила пресс-служба экстренного ведомства.

«Из-за наклона опоры ЛЭП 10 кВольт в превентивных целях обесточены населенные пункты Полтавка, Новогеоргиевка и Константиновка», — добавили в краевом главке МЧС.

Организована работа комиссий по оценке ущерба, жителям оказывается адресная помощь.