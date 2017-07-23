Пропалестинская группа хакеров атаковала официальный сайт израильской Социал-демократической партии «Мерец» и потребовала установить арабский контроль над Иерусалимом.

«Аль-Кудс (арабское название Иерусалима. — «Известия») наш и никогда не будет вашим», — разместили киберпреступники сообщение на главной странице интернет-сайта партии.

Надпись сопровождают мелодия, в которой восхваляется Аллах, и фотография мечети Купол Скалы на Храмовой горе Иерусалима.