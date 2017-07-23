Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность найденных в Альпах останков супружеской паре, которая пропала 75 лет назад. Супругов похоронили в Швейцарии в четверг, 13 июля.

Как поясняет «Газета.ру», останки тел были найдены одним из сотрудников швейцарской компании Glacier 3000, которая владеет несколькими горнолыжными подъемниками.

По результатам генетической экспертизы стало ясно, что они принадлежат Марселен и Франсин Дюмулен, обувному мастеру и школьной учительнице из деревни Шандолен в кантоне Вале, которые 15 августа 1942 ода отправились в горы доить коров и не вернулись.