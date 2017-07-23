Железнодорожное сообщение из города Харбин китайской провинции Хэйлунцзян было частично приостановлено по ряду направлений после землетрясения магнитудой 4,9 в соседней провинции Цзилинь.

После землетрясения железнодорожные власти Харбина приняли решение о частичной приостановке движения по определенным отрезкам магистралей и активировали план действия в чрезвычайных ситуациях. В общей сложности было остановлено 15 пассажирских высокоскоростных поездов на участке Харбин–Пекин.

Ранее в воскресенье сейсмологический центр Китая сообщил о подземных толчках в городе Суньюань.