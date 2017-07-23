Предвыборная кампания Дональда Трампа не нуждалась в дополнительном компромате на Хиллари Клинтон, так как она сама по себе была «кладом негативной информации». Такое мнение выразила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

«Я была менеджером победившей президентской кампании. Мне не нужно было смотреть куда-то, кроме как на саму Клинтон, когда мне нужна была компрометирующая, негативная информация о ней», — поделилась Конуэй в эфире телеканала Fox News. Советник американского лидера добавила, что Клинтон была похожа на «ходячую говорящую сокровищницу негативной информации».

Ранее ряд американских СМИ распространили информацию о том, что в преддверии выборов президента сын кандидата от республиканцев Дональд Трамп – младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, якобы имевшей связи в Кремле, с целью получения компрометирующей информации о сопернике Трампа от демократов — Хиллари Клинтон.