Герцог Кембриджский Уильям и его брат, принц Гарри расскажут о своей матери — принцессе Диане — в документальном фильме, который выйдет в эфир в преддверии 20-летней годовщины ее трагической гибели. Картину под названием «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие» покажет телеканал ITV 24 июля.

«Это первый раз, когда мы оба рассказываем о ней как о матери. Она была и остается для нас человеком, который окружал нас любовью», — поделился принц Гарри. Наследник британского престола принц Уильям вспоминает леди Ди «всегда смеющейся и полной радости».

По словам режиссера документальной ленты Ника Кента, никто еще не рассказывал историю принцессы Дианы так, как сделали это два человека, «которые знали ее лучше остальных и любили больше кого-либо». Кент отметил, что в фильме братья рассказывают о последнем звонке их матери в Париж за несколько часов до ее гибели.