Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон был бы встревожен, если бы Анкара приобрела российскую систему противоракетной обороны С-400.

«Турция не купила у России систему ПВО С-400, и если бы они это сделали, это вызвало бы беспокойство», — заявил Данфорд.

Напомним, в настоящее время между «Рособоронэкспортом» и турецкой стороной ведется работа по согласованию контракта на поставку комплексов С-400. Как ожидается, документ будет подписан до конца 2017 года.