Генерал Джозеф Данфорд считает возможным начало Вашингтоном военных действий против Пхеньяна.

Военачальник во время в своей речи в Аспене, штат Колорадо, подчеркнул, что многие говорили о возможности применения военной силы как о чем-то невообразимом.

С точки зрения Данфорда, возможность применения военной силы в ответ на рост ядерного потенциала Северной Кореи не является невообразимой. «Что невообразимо - так это позволять КНДР получить возможность нанести ядерный удар по Денверу в штате Колорадо. «Это для меня невообразимо»,— добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась в январе 2016 года, когда КНДР впервые за несколько лет провела подземный ядерный тест.