Член Верховного суда Венесуэлы Анхель Серпа, назначенный парламентом вопреки решению высшей судебной инстанции, был задержан в субботу.

Как сообщила Национальная ассамблея республики в своем микроблоге в Twitter, юрист был похищен Боливарианской службой национальной разведки.

Также парламент обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство «в преследовании законных членов Верховного суда, назначенных Национальной ассамблеей».

Напомним, 21 июля парламент привел к присяге 13 новых членов Верховного суда и 20 заместителей. Сам Верховный суд признал это назначение нелегитимным.