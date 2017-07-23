Благодаря действиям России и Ирана пока удается достичь определенных успехов в стабилизации обстановки в Сирии, но рано или поздно страны начнут конкурировать друг с другом, считает глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Джозеф Данфорд.

«В конце концов, у Ирана и России разные задачи в Сирии. Они пока могут договариваться о стабилизации, но потом все-таки начнут конкурировать. И это единение с сирийским режимом - то, что мы скоро перестанем наблюдать», - сказал генерал, выступая на форуме по безопасности в штате Колорадо.